34 évesen meghalt RJ Mitte, a Breaking Bad színésze

34 éves korában meghalt RJ Mitte, aki Walter White fiát alakította a Breaking Bad (Totál szívás) című sorozatban – írja a Deadline.

A színész hétfőn, a texasi otthonában hunyt el, a menedzsmentje közlése szerint öngyilkosság következtében.

„Mély fájdalommal osztjuk meg a hírt szeretett színészünk, filantrópunk és elkötelezett, a fogyatékossággal élők jogaiért küzdő aktivistánk, RJ Mitte tragikus haláláról”

– írták.

Fotó: THEO WARGO/Getty Images via AFP

A 2008 és 2013 között futó Breaking Bad 58 Emmy-jelölést kapott, és 16 díjat nyert, köztük kétszer a legjobb drámasorozat kategóriájában. A sorozat 2014-ben a színészek céhének díját is elnyerte a legjobb drámasorozat-szereplőgárda kategóriájában.

Mitte a sorozatban Walter Jr.-t játszotta, akinek – akárcsak neki – agyi bénulása (cerebral palsy) volt. A Breaking Bad népszerűségének köszönhetően a fogyatékossággal élők jogainak és társadalmi befogadásának szószólója lett.

Mitte 1992. augusztus 21-én született a Mississippi állambeli Jacksonban. Az IMDb adatlapja szerint legutóbb a Talking to Strangers című független filmben szerepelt Lin Yin oldalán. A drámát szeptember 30-án, kevesebb mint két hete mutatták be.

Tévés szerepei közé tartozott a Switched at Birth (Elcserélt lányok), a Now Apocalypse és a The Guardians of Justice – Will Save You! (Az igazság őrzői). A HCBS Final Rule: The Animated Series című rövidfilmsorozatban is szerepet vállalt, ami a kaliforniai, értelmi fogyatékossággal élőknek nyújtott közösségi szolgáltatásokra hívta fel a figyelmet. Jótékonysági munkát is végzett: a United Cerebral Palsy és a Shriners Children’s nagykövete volt, emellett a jótékonysági és közösségi kezdeményezéseket támogató Mitte Foundation elnökeként dolgozott.

Ha Ön vagy a környezetében bárki krízishelyzetben van, hívja a mobilról is ingyenes, éjjel-nappal elérhető lelki elsősegély telefonszolgálatot a 116-123-as számon, vagy közvetlen életveszély esetén tárcsázza a 112-t.