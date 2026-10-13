A fideszesek mellett itt az ideje a macskák elszámoltatásának!

A fideszesek mellett – vagy helyett?! – itt az ideje a macskák elszámoltatásának.

A péksütemény és a tojás mellé reggelire vásároltam egy lengyel halkonzervet. Hazaérve kipakoltam mindent a pultra, és beszédbe elegyedtem a csajommal, aztán visszafordultam a pulthoz, hogy az egyik zacskóból kivegyek egy S-Budget vajas croissant-t. Erre azt látom, hogy a Macska lelkesen nyalogatja a 160 gramm nettó töltőtömegű Pirat - sprotni paradicsomszószban dobozát. Hányszor idiótáztam le a Macskát, de ez még tőle is meglepő volt. Hacsak… Rémisztő, jeges sejtelem járta át a felsőtestemet, ahogy közelebb léptem és elragadtam a dobozt.

Hazugság lenne, hogy a legrosszabb rémálmom vált valóra, mert ilyet álmodni sem tudtam volna soha.

Az átkozott törpe Hankó olyan természetességgel harapta ki a fémdobozt, mintha egymilliárdot kellett volna átutalnia az Egytagú Cigányzenekarnak és a kifolyó paradicsomszószt nyalogatta. Láthatólag baromi elégedetten a speciális lengyel fűszerezéssel. Most végre van értelme azt mondani, hogy mutatom, mert ezt nekem is másodpercekig kellett bámulnom, hogy elhiggyem:

Sőt:

Haver, volt itt egy rendszerváltás úgy 300 ezer évvel ezelőtt – gondoltam, miközben megsemmisítő tekintetet próbáltam vetni a Macskára. Aki úgy reagált, mint egy kicsit szőrösebb Bóka János:

Fotó: Szily László/444

Ekkor döbbentem rá, hogy az utolsó előtti pillanatban vagyunk. Ha azzal a lendülettel nem számoltatjuk el a gátlástalan bűnöző macskákat, nekünk harangoztak. Fejben már meg is alapítottam az Emberi Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Már a terhelő bizonyítékok gyűjtésénél tartok.