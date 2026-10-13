A fideszesek mellett itt az ideje a macskák elszámoltatásának!

A fideszesek mellett – vagy helyett?! – itt az ideje a macskák elszámoltatásának.
A péksütemény és a tojás mellé reggelire vásároltam egy lengyel halkonzervet. Hazaérve kipakoltam mindent a pultra, és beszédbe elegyedtem a csajommal, aztán visszafordultam a pulthoz, hogy az egyik zacskóból kivegyek egy S-Budget vajas croissant-t. Erre azt látom, hogy a Macska lelkesen nyalogatja a 160 gramm nettó töltőtömegű Pirat - sprotni paradicsomszószban dobozát. Hányszor idiótáztam le a Macskát, de ez még tőle is meglepő volt. Hacsak… Rémisztő, jeges sejtelem járta át a felsőtestemet, ahogy közelebb léptem és elragadtam a dobozt.
Hazugság lenne, hogy a legrosszabb rémálmom vált valóra, mert ilyet álmodni sem tudtam volna soha.
Az átkozott törpe Hankó olyan természetességgel harapta ki a fémdobozt, mintha egymilliárdot kellett volna átutalnia az Egytagú Cigányzenekarnak és a kifolyó paradicsomszószt nyalogatta. Láthatólag baromi elégedetten a speciális lengyel fűszerezéssel. Most végre van értelme azt mondani, hogy mutatom, mert ezt nekem is másodpercekig kellett bámulnom, hogy elhiggyem:
Sőt:
Haver, volt itt egy rendszerváltás úgy 300 ezer évvel ezelőtt – gondoltam, miközben megsemmisítő tekintetet próbáltam vetni a Macskára. Aki úgy reagált, mint egy kicsit szőrösebb Bóka János:
Ekkor döbbentem rá, hogy az utolsó előtti pillanatban vagyunk. Ha azzal a lendülettel nem számoltatjuk el a gátlástalan bűnöző macskákat, nekünk harangoztak. Fejben már meg is alapítottam az Emberi Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Már a terhelő bizonyítékok gyűjtésénél tartok.
Éppen ezért kérnék minden, macskákkal együtt élő felelős magyar állampolgárt, hogy bátran tegyen bejelentést nálam. A macskák a fideszeseknél és több ezer évvel régebben követnek el vagyon elleni bűncselekményeket, ezért a határt 2026. április 12-énél húztam meg. A macskáknak legkésőbb ekkor kellett volna rájönniük, hogy ebben az országban új szelek fújnak. Ha károsultként vagy szemtanúként konkrét, lehetőleg képes bizonyítékkal rendelkezel bármilyen, április 13. óta macskák elkövetett vagyon elleni bűncselekményről, kérlek küldd el a feljelentésedet a szilyl KUKAC 444.hu címre, hogy a Hivatal fogaskerekei mozgásba lendülhessenek! A subject legyen FELJELENTÉS. A számonkérés minden fázisáról kéjes örömmel fogok beszámolni. Tízezer évig tűrtünk, most végre ideje gerincet növeszteni!