Az IMF szerint a világgazdaság hamarosan elérheti ellenálló képességének határait

A fogyó olajtartalékok és a túlterhelt állami költségvetések hamarosan próbára tehetik a világgazdaság ellenálló képességét – figyelmeztetett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden közzétett világgazdasági előrejelzésében. Az eladósodott államoknak egyre kevesebb mozgásterük marad arra, hogy megvédjék a fogyasztókat egy újabb áremelkedés következményeitől.

Az IMF szerint a globális növekedés az elmúlt hat hónapban a vártnál jobban ellenállt a közel-keleti konfliktus hatásainak. A Hormuzi-szorost elkerülő szállítási útvonalak és a stratégiai energiatartalékok felszabadítása segített mérsékelni az amerikai–iráni háború olajárakra gyakorolt hatását. Ezeknek az eszközöknek azonban korlátozottak a lehetőségeik: a tartalékok apadnak, a magas államadósság és a költségvetési hiány pedig sok országban megnehezítheti a fogyasztók védelmét egy újabb árugrástól.

„Az ellátási kapacitások megerősítése és a gazdaságpolitikai tartalékok helyreállítása nélkül a világgazdaság hamarosan elérheti ellenálló képességének határait”

– írta az IMF.

Fotó: ATTA KENARE/AFP

„Az energiapiaci készletek fogynak, és az újabb geopolitikai sokkok továbbra is gyorsan éreztethetik hatásukat az árakon és az ellátási zavarokon keresztül.”

A jelentést Bangkokban tették közzé, ahol ezen a héten az IMF és a Világbank éves találkozóit tartják pénzügyminiszterek és jegybanki vezetők részvételével. Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója a találkozók előtt költségvetési szigorításra szólította fel a kormányokat a növekvő globális adósság miatt.

„Nem halogathatjuk tovább a szükséges gazdaságpolitikai lépéseket – az eszközeik megvannak, most legyen meg a bölcsességük is a használatukhoz”

– mondta.

Az IMF a júliusi 3 százalékról enyhén, 3,1 százalékra emelte az idei globális növekedési előrejelzését, a 2027-re várt 3,4 százalékot pedig változatlanul hagyta. Az Egyesült Államok gazdaságának idén továbbra is 2,3 százalékos bővülést jósol, a jövő évi várakozását pedig 2,2-ről szintén 2,3 százalékra emelte.

A valamivel kedvezőbb idei növekedési kilátások ellenére az IMF szerint a világgazdasági kockázatok inkább a rosszabb kimenetelek felé mutatnak. Különösen a közel-keleti konfliktus elhúzódó patthelyzetétől vagy további eszkalációjától tartanak, ami magasabb energia- és élelmiszerárakat hozhat.

„Az energetikai infrastruktúrában bekövetkező további fennakadások, a kibertámadások vagy a szélsőséges időjárási események felerősíthetik ezeket a hatásokat”

– figyelmeztetett a szervezet. Donald Trump amerikai elnök továbbra is arról beszél, hogy a következő hetekben újabb támadásokat indíthat Irán ellen, miközben kevés jel utal egy békemegállapodás előkészítésére.

A tartósan magas olajárak miatt az infláció megugrása is tovább tarthat a korábban vártnál. Az IMF idén a júliusi előrejelzéssel megegyező, 4,7 százalékos globális inflációra számít. Jövőre ez 4,1 százalékra mérséklődhet, a korábban várt 4 százalék helyett.

A szervezet arra kérte a jegybankokat, hogy ne reagálják túl a rövid távú inflációs megugrásokat, de álljanak készen a gyors fellépésre, ha az áremelkedés tartóssá válik.

„A változó gazdasági körülmények között különösen felértékelődik a gyors alkalmazkodás”

– írta az IMF, ami a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések által hajtott piaci összeomlást is a világgazdaságot fenyegető kockázatok közé sorolta. (Guardian)