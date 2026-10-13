Fegyveresek rabolták ki Gulácsi Pétert az otthonában

futball

A nyáron a Villarrealhoz igazolt magyar kapus, Gulácsi Péter kihagyja a Napoli elleni esti mérkőzését az Estadio de la Cerámica stadionban, mivel súlyos érzelmi megrázkódtatás érte, miután az elmúlt éjszaka fegyveresek rabolták ki, miközben otthon volt a feleségével és a két kisgyerekével – írja a legnagyobb spanyol sportlap, a Marca.

Gulácsi Péter a Dortmund elleni 3:2-es vereség után 2026. szeptember 8-án.
Fotó: Malte Ossowski/Sven Simon/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem ez az első alkalom, hogy a Villarreal valamelyik játékosával hasonló eset történik. Korábbi idényekben Toko Ekambi és Zambo Anguissa is átélt hasonló helyzetet. A Valencia több labdarúgója, köztük Garay, Gabriel Paulista és Kondogbia is jelentett már hasonló bűncselekményeket az elmúlt években.

futball Marca Garay Gabriel Paulista Zambo Anguissa Kondogbia toko ekambi valencia villarreal Estadio de la Cerámica napoli gulácsi péter fegyveres rablás spanyolország