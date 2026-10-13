Fegyveresek rabolták ki Gulácsi Pétert az otthonában

A nyáron a Villarrealhoz igazolt magyar kapus, Gulácsi Péter kihagyja a Napoli elleni esti mérkőzését az Estadio de la Cerámica stadionban, mivel súlyos érzelmi megrázkódtatás érte, miután az elmúlt éjszaka fegyveresek rabolták ki, miközben otthon volt a feleségével és a két kisgyerekével – írja a legnagyobb spanyol sportlap, a Marca.

Gulácsi Péter a Dortmund elleni 3:2-es vereség után 2026. szeptember 8-án. Fotó: Malte Ossowski/Sven Simon/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem ez az első alkalom, hogy a Villarreal valamelyik játékosával hasonló eset történik. Korábbi idényekben Toko Ekambi és Zambo Anguissa is átélt hasonló helyzetet. A Valencia több labdarúgója, köztük Garay, Gabriel Paulista és Kondogbia is jelentett már hasonló bűncselekményeket az elmúlt években.