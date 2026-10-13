Két nap alatt két, milliárdos árbevételű cégéből is kivásárolták Balásy Gyulát

Balásy Gyula, az Orbán-kormányok idején állami kommunikációs megbízásokból meggazdagodott üzletember október 1-én eladta a Lounge Communication Kft.-ben lévő, 1,5 millió forint névértékű, 50 százalékos üzletrészét a cég másik tulajának, Mamusits Péter Dávidnak – írja a Telex.

A cég a Lounge-csoport tagja volt, még ha nem is a legnagyobb a tavalyi 1,38 milliárd forint árbevételével és 337,5 millió forint adózott eredményével. Mamusits a 2011-es alapítás óta tulajdonostárs és ügyvezető a Lounge Communication Kft.-ben, most már a teljes vállalkozás az övé, és egy héttel a tranzakció után meg is változtatta a cég nevét: a Lounge Communication Kft. új neve Craft Communication Szolgáltató Kft. lesz (ha bejegyzik).

Egy nappal azelőtt a Lounge Communication-tranzakció előtt Balásy a Media Dynamics Kft.-ben lévő 100 százalékos tulajdonrészét adta el a cég egyik alapítójának és ügyvezetőjének, Kapitány (korábban Tóth) Orsolyának. Kapitány is új néven folytatja: a Media Dynamics már AdComMedia Kft. néven működik tovább.

Balásy Gyula interjút ad a Kontrollnak május elején Fotó: Kontroll/Youtube

Balásy több cége hatósági vizsgálatokban is érintett: a rendőrség ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást, céges bankszámlákat zároltak és pénzt foglaltak le. Szeptemberben a Tudományos és Technológiai Minisztérium is közölte, hogy az átvilágítások nyomán hat feljelentést tettek, ezek közül három Balásy cégeihez kapcsolódik.

Az állami megbízások is sorra megszűntek, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal 150 milliárd forint értékű keretmegállapodásokat mondott fel, a Visit Hungary pedig új közbeszerzést írt ki, miután a New Land Media jelezte, hogy nem tudja teljesíteni a vállalt feladatokat (bár Balásy cége ezt megtámadta, mondván, a korábbi szerződés továbbra is érvényes).