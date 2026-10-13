Légiutas-kísérők bántalmazásával vádolják Selma Blairt, egy rendőrt és egy ápolót is megtámadhatott

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Két légiutas-kísérő megsérült a Delta Air Lines Los Angelesből New Yorkba tartó vasárnapi járatán, miután Selma Blair állítólag rájuk támadt – írja a BBC. A színésznő szóvivője azt állítja, Blairnél

„egészségügyi vészhelyzet lépett fel, ami az állítólagos viselkedéshez vezetett”.

A repülőtéri hatóság közlése szerint egy „fizikailag agresszív utas” miatt riasztották őket. Az incidens helyi idő szerint este 11 óra körül történt a Delta 938-as járatán. A CBS News által megszerzett hangfelvételen a pilóta orvosi segítséget kért a géphez, és „vérző orrot, valamint harapásnyomokat” említett. A CBS értesülése szerint a személyzet lefogta Blairt, de az egyik légiutas-kísérőt később kórházba kellett szállítani.

Fotó: THEO WARGO/Getty Images via AFP

Az 54 éves színésznőt, aki a Doktor Szöszi, a Hellboy és a Kegyetlen játékok című filmekben is szerepelt, őrizetbe vették, majd kórházba szállították. Szóvivője a BBC-nek azt mondta:

„Leszállás után azonnal orvosi ellátást kapott, jelenleg stabil az állapota.”

A CBS szerint Blair a mentőautóban állítólag megrúgott egy rendőrt, az ügyészség pedig azzal is vádolja, hogy a kórházban bántalmazott egy ápolót. Miután kiengedték a kórházból, egy queensi fogdába vitték. A mentőautóban és a kórházban történtek miatt két rendbeli, másodfokú testi sértéssel vádolják. Mindkét vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A CBS beszámolója szerint a bíró 20 ezer dollár készpénzóvadékot vagy 60 ezer dolláros óvadéki kezességet állapított meg. A következő tárgyalást január 19-re tűzték ki. A repülőgépen történtek miatt külön szövetségi eljárás is indult, az ügyben az FBI vizsgálódott. Egy szövetségi rendészeti forrás hétfőn azt mondta a BBC-nek, hogy Blairt testi sértés vádjával idézték be. Ebben az ügyben még nem tűztek ki tárgyalást.

A Delta szóvivője szerint a rendőrök a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőtérre érkező gépnél intézkedtek. Az incidens nem okozott fennakadást a járat közlekedésében.

„A Delta zéró toleranciát alkalmaz a rendbontó vagy jogellenes viselkedéssel szemben, mert utasaink és személyzetünk biztonsága mindig az első”

– közölte a légitársaság.

Blairnél 2018-ban diagnosztizáltak szklerózis multiplexet, ezután nagyrészt felhagyott a filmezéssel. Évekkel később a BBC-nek azt mondta, a betegsége tönkretette a karrierjét. A mostani incidens előtt az Instagramon arról írt, hogy sokat utazott segítőkutyájával, Scouttal. A labradort 2021-ben kapta, hogy segítsen neki a neurológiai betegsége miatt felmerülő nehézségekben.

A színésznőnek 2016-ban is volt egy hasonló esete: ittasan kiabált egy Mexikóból Los Angelesbe tartó járaton, végül két ápolónak kellett megfékeznie. A gépről hordágyon vitték le, majd kórházba szállították. Blair később nyilvánosan bocsánatot kért. Azt mondta, véletlenül alkoholt ivott a gyógyszerére, amitől emlékezetkiesése lett, és „olyan dolgokat mondott és tett, amiket mélyen megbánt”.

„Gyarló ember vagyok, aki hibázik, és nagyon szégyellem magam a történtek miatt. Őszintén sajnálom”

– mondta akkor. Blair a 2022-ben megjelent, Mean Baby című önéletrajzi könyvében arról is írt, hogy korábban megharapta Sienna Millert, Seth MacFarlane-t és Kate Mosst. Ezt azzal magyarázta, hogy akkor harap meg másokat, amikor „az idegrendszerem túlterhelődik, és egy pillanat alatt rövidzárlatot kap”.

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