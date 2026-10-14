A kormány 6 milliárdot különített el a gyermekvédelmi rendszer krízisének kezelésére

Szerda este jelent meg az a kormányhatározat, amivel a kormány 6 milliárd forint többletforrást biztosít a gyermekjóléti alapellátás megerősítésére és a gyermekvédelmi szakellátás krízishelyzetének kezelésére. A pénz idén fel nem használt része pedig ugyanerre a célra 2027-ben is elkölthető. Egyúttal a pénzügyminisztert arra utasította a miniszterelnök, hogy 2027-re biztosítson 3,5 milliárdot az alapellátás megerősítésére és a krízishelyzet kezelésére.

A határozathoz csatolt melléklet szerint a 6 milliárdos többletforrásból 3,7 milliárd forintot személyi kiadásokra költenének, 1,9 milliárdot dologi kiadásokra, 334 millió pedig felújításokra menne.

Fotó: ARMEND NIMANI/AFP

A kormány szeptemberben tett közzé egy jelentést a gyermekvédelmi rendszer állapotáról, és ebből kiderült, hogy Magyarországon 130 ezer gyerek van veszélyeztetettként nyilvántartva, 2010 és 2025 között 17 százalékkal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezer gyerek nevelkedik állami gondoskodásban (lakásotthonokban, nevelőszülőknél, gyermekotthonokban, utógondozásban). Emellett a szakellátási intézményekben országosan 24,1 százalékos volt a szakmai kilépési fluktuáció.

A szociális és családügyi miniszternek pedig gondoskodnia kell hatásmérések elvégzéséről a gyermekvédelmi krízisprogram keretében, és annak eredményétől függően gondoskodnia kell a működéshez szükséges gyermekvédelmi szakellátási férőhelyek és az azokhoz kapcsolódó, a pilot program keretei között kialakított új szolgáltatások további működtetéséhez szükséges költségvetési forrás tervezéséről.

A gyermekvédelmi ágazat állapotáról a múlt héten beszélgettünk Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárra: