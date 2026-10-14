Gajdos László lecserélte a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumát

Az élő környezetért felelős miniszter kezdeményezte az állam által 2022-ben létrehozott Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumának megújítását, „hogy a jövőben még hatékonyabban és transzparensebben szolgálhassa a hazai állatvédelem ügyét”. Az évi 1,7 milliárd forint állami pénzből gazdálkodó alapítvány kuratóriumána korábban maga Gajdos László is tagja volt, és miniszterként átvilágítást rendelt el a szervezetnél, mert felmerült, hogy a szervezet nem megfelelően gazdálkodott a közpénzekkel.

Gajdos László Fotó: Németh Dániel/444

Az Átlátszó például nemrég arról írt, hogy az alapítvány kevesebb mint kilenc hónap alatt nettó 193 millió forintot költött el a Balásy Gyula cégeivel kötött kommunikációs keretszerződésből. A lap összesítése szerint a legtöbb pénzt, 62,1 millió forintot kommunikációs csomagokra költötték: PR, social media, grafika, fotózás szerepel a tételek közt. Például 38,2 millióért szerveztek Állatvédelmi Pikniket, az óriásplakát-kampány 35,7 millió forint volt, reklámajándékokra 34,9 millió forintot költöttek.

A kuratórium korábbi elnöke, Vetter Szilvia szeptember végén mondott le. Új elnöknek most Kovács Zsoltot, az Állatvilág magazin főszerkesztőjét nevezték ki. „Örülök, hogy elfogadta a felkérést, és meggyőződésem, hogy szakértelmével és elkötelezettségével eredményesen fogja vezetni az alapítvány munkáját” - írta róla Gajdos. Kuratóriumi tagnak választották Orbán Zoltánt, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium sajtófőnökét, aki korábban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivőjeként dolgozott. A további tagok: Varga Tamás, a Pécsi Állatkert gyűjteményvezetője, Dr. Csutorás István állatorvos és Pierog Kata, a Mancsmentő Állatvédő Egyesület vezetője.