Kiírta a közmédia vezérigazgatói pályázatát a Független Közmédia Testület

A Független Közmédia Testület (FKT) nyílt pályázatot írt ki a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRT) vezérigazgatói tisztségének betöltésére. A pályázatot a Testület a médiatörvény előírásainak megfelelően, a Közszolgálati Tanáccsal egyeztetve írta ki. A jelentkezési határidő 2026. november 12. A pályázók nevét a határidő lejárta után nyilvánosságra hozzák, személyes meghallgatásukat pedig a Testület honlapján majd élőben közvetítik.

A Testület a közmédia tulajdonosi jogainak gyakorlójaként meggyőződéssel vallja, hogy a magyar demokráciában közmédia gyakorlati és szimbolikus szereppel egyaránt rendelkezik. Gyakorlati, mert a polgárok csak hiteles, tényeken alapuló és kiegyensúlyozott tájékoztatás birtokában dönthetnek szabadon közös ügyeikről. Szimbolikus, mert a közmédia állapota azt is megmutatja, mennyire veszi komolyan egy ország a demokratikus köztársaság eszményét.

„Akkor élhetünk teljes értékű demokratikus köztársaságban, ha helyreállítottuk a független közszolgálati hírszolgáltatás intézményrendszerét, és ha minden állampolgár számára biztosítottuk a szabad döntésekhez nélkülözhetetlen, tényeken alapuló tájékoztatást. A vezérigazgatói pályázat ennek a munkának az egyik legfontosabb lépése” – fogalmazott Bayer Judit, a Testület elnöke.

A közmédia akkor lehet valóban mindenkié, ha mindenkit el is ér. A fiatalabb nemzedékek jelentős része már nem a műsorrendhez igazodva néz televíziót vagy hallgat rádiót, hanem streamingszolgáltatásokon, mobiltelefonon, a saját ideje szerint fogyaszt tartalmakat. A Testület ezért a közmédia megújulásának elengedhetetlen feltételének tartja a tartalmi mellett a technológiai fejlesztést is. Ehhez korszerű digitális platformokra és olyan tartalmakra van szükség, amelyek révén minden korosztály a számára természetes felületeken és formákban jut hozzá a közmédia kínálatához.

A Testület ezért olyan vezetőre és olyan szakmai csapatra számít, amely:

fenntartás nélkül elkötelezett a közmédia alapértékei – a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság – és küldetése iránt;

tisztában van a közmédia demokráciában betöltött gyakorlati és szimbolikus szerepével;

ebből következően vállalja a közmédia-készítés társadalmi és szakmai felelősségét;

képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a 21. század közönségéhez igazítani.

„Nem egyszerűen egy nagyvállalat vezetőjét keressük, hanem olyan szakembert, aki érti, hogy a közmédia mindannyiunké, és akinek a munkáját ez a felelősség vezérli. A közmédiának vissza kell nyernie a közönség bizalmát, ehhez pedig hiteles vezetésre, szakmai igényességre és bátor megújulásra van szükség” – tette hozzá Bayer Judit.

A pályázati kiírás megalkotásához a Testület hazai és külföldi szervezetektől és szakértőktől is gyűjtött tanácsokat, észrevételeket, valamint támaszkodott a nyáron lezajlott szakmai párbeszéd – immár nyilvánosan is elérhető – tanulságaira.

A pályázat feltételei és menete

A pályázaton a jogszabály alapján büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgárok vehetnek részt, akik legalább tízéves szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkeznek. A törvény kizárja azokat, akik a választást megelőző öt évben politikai vagy kormányzati tisztséget töltöttek be, illetve pártpolitikai tevékenységet folytattak.

A pályázatokat a Testület tagjai két fordulóban, egymástól függetlenül pontozzák: először az írásos pályázatokat, majd a személyes meghallgatást. Az értékelés négy területre terjed ki. Az első a közszolgálati küldetés, amelyen belül a Testület a politikai pártatlanságot és a közönségbizalmat, a társadalmi és kulturális sokszínűséget, valamint a szerkesztői függetlenség garanciáit vizsgálja. A második a digitális közmédia-technológia és közönségstratégia, ideértve a streaminget, a mobil platformokat és a fiatal közönség elérését. A harmadik a gazdálkodás, a szervezetirányítás és az átláthatóság, a negyedik pedig a vezetői alkalmasság és a változásvezetés. A két legmagasabb pontszámot elérő pályázó közül a Testület nyílt, egyszerű többségi szavazással választja ki a vezérigazgatót.

A pályázók koncepciójuk kidolgozásakor támaszkodhatnak a közmédia jövőjéről a nyár folyamán lezajlott szakmai egyeztetés eredményeire is. Az egyeztetés során beérkezett 125 javaslat és az összefoglaló dokumentum nyilvánosan elérhető.

A részletes pályázati felhívás itt érhető el.

A Független Közmédia Testületről

A Független Közmédia Testületet az Országgyűlés 2026-ban hozta létre, hogy biztosítsa a közszolgálati média- és hírszolgáltatás alkotmányos és törvényi elveinek érvényesülését, és védje a közmédia függetlenségét. A Testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a magyar közmédia intézményei felett. Kiválasztja a vezérigazgatókat, felügyeli a közmédia gazdálkodását, és ellenőrzi a közszolgálati célok teljesülését.