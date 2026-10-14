Rákay Philip cége csendben átpasszolt egy budai villát Jászai Gellért magántőkealapjainak

Radar alatt került át Rákay Philip cégétől Jászai Gellért érdekeltségébe egy Széchenyi-hegyi, helyi védelem alatt álló villa – írja a Telex. A lap szerint a kilátó közelében található villa 2018 decemberében került Rákay érdekeltségébe, 2022-ben pedig úgy került Jászaihoz, hogy az éveken keresztül fel se tűnt senkinek.

A II. kerületi Rege úti ingatlant eredetileg nyaralónak építették 1891-ben, Aigner Sándor tervei alapján, később gyermekotthonként is használták. A történelmi épülethez több mint negyedhektáros telek tartozik.

Fotó: Németh Dániel/444

A villát 2018-ban Tarlós István főpolgármestersége alatt nyilvános pályázaton értékesítették 198 millió forintért Rákay cégének, a Norton Consulting Zrt.-nek, amely 2022 májusában létrehozta a Reg1 Kft.-t, apportként pedig beletette az ingatlant. A lap megjegyezi, a közel kétszázmillió forint értéke a Reg1 akkori értékelése szerint már 630 millió volt.

Ezután évekig nem történt semmi, ami a papírokból látható lett volna, azt leszámítva, hogy a Kft. bekerült a Reg1 Holding alá. 2026 szeptemberében azonban két magántőkealap, az iG TECH és a REPRO I. tőkeemelést hajtott végre a holdingban, 95,5 millió és 67 millió forint értékben. Ezeket a magántőkealapokat az IKON Befektetési Alapkezelő Zrt. kezeli, befektetési jegyeik kizárólagos tulajdonosa pedig Jászai Gellért, a cégcsoport elnöke és meghatározó tulajdonosa.

Fotó: Google Maps

A 4iG válaszából derült ki az is, hogy a két magántőkealap már 2022-ben megvásárolta a Reg1 Holdingot, de mivel fele-fele arányban – tehát egyikük sem lett többségi tulajdonos –, ezért a cégnyilvántartásban egyikük sem jelent meg.

Mint kiderült, a tőkeemelésre azért volt szükség, hogy legyen miből felújítani az ingatlant.