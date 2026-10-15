Az elmúlt 84 év leghevesebb esőzése mossa el épp Isztambult

Két ember halt meg a súlyos áradások után, amelyeket Isztambul kormányzója az elmúlt 84 év leghevesebb esőzésének nevezett – jelentette a BBC Turkish. Egy 14 éves fiú áramütést kapott, amikor egy pocsolyába lépett, míg egy 34 éves férfi, aki az úton próbált átkelni, megcsúszott és elesett, majd beütötte a fejét a járdába.

Fotó: CEM TEKKESINOGLU/Anadolu via AFP

Davut Gül isztambuli kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy csak akkor hagyják el otthonaikat, ha feltétlenül szükséges.

Fotó: FATMA NUR ARSLAN/Anadolu via AFP

Isztambul egyes területein az éves átlag egyhetedének megfelelő csapadékmennyiség esett a belügyminiszter szerint. Az iskolákat csütörtökön és pénteken bezárták, mivel az eső várhatóan folytatódik.

Fotó: ISA TERLI/Anadolu via AFP

Nuri Aslan, a város alpolgármestere elmondta, hogy 595 embert kellett evakuálni, egyben arra kérte a lakosokat, hogy a tömegközlekedést használják, a városi metró nyitvatartási idejét pedig helyi idő szerint hajnali kettőig meghosszabbították. Az esőzés a légi közlekedésre is hatással van, az időjárás miatt 46 gép nem tudott leszállni Isztambul repülőterein. (BBC)