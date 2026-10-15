Bombafenyegetés miatt kiürítettek két iskolát a XV. kerületben

Rendőrautó a XV. kerületi Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium előtt 2026. október 15-én Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Október 14-én este a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola fenyegető levelet kapott, amelyet a XV. kerületi Rendőrkapitányság részére is megküldtek – közölte Cserdiné Németh Angéla polgármester.

A rendőrség október 15-én reggel megkezdte az érintett iskolaépületek átvizsgálását.

A gyerekeket a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatást ígért a polgármester.

A Kontyfa Iskola azt kéri a szülőktől, hogy amennyiben meg tudják oldani, gyermeküket egyelőre ne hozzák, illetve ne küldjék iskolába. Azoknak az elhelyezéséről, akikért a szülők nem tudnak eljönni, az iskola gondoskodik.