Dupla duplázás: két autót is ellopott, a Szamost is kétszer úszta át menekülése közben a szabolcsi férfi

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfivel szemben, aki a vád szerint idén júniusban engedély nélkül két személyautót is elvitt, majd azokkal több száz kilométert autózott, üldözésekor pedig a Szamos folyót kétszer is átúszta, írja az ügyészség honlapja.

A vád szerint a járművezetéstől alig két hete eltiltott fiatal férfi idén június 18-án éjjel egy leveleki családi ház udvaráról vitt el egy személygépkocsit. A nagykaput leemelte, majd a gépjárműben hagyott indítókulccsal a járművet beindította, és azzal Budapestre indult. Útközben Nyíregyházán, majd másnap reggel hazafelé tartva Dunakeszi térségében is megtankolt, de mindkét benzinkutakról fizetés nélkül távozott. Az autópálya Ecséd pihenőhelyén az autó üzemképtelenné vált, ezért azt hátrahagyta.

Fizetés nélkül tankol a szabolcsi autótolvaj Fotó: Ügyészség

Lopott magának másikat: dél körül Ófehértón talált egy nyitva hagyott parkoló autót. Abba beült, a bent hagyott indítókulccsal beindította, majd Románia felé indult. Útközben Apagyon megtankolt, de itt sem fizetett. Győrteleknél a rendőrök megpróbálták megállítani, azonban a férfi menekülni kezdett.

Panyola térségében defektet kapott, ezért a járműből kiszállva, a közeli erdőbe szaladt, majd átúszott a Szamos folyón . Szamosszegen már várták a rendőrök, ezért amikor őket meglátta, a Szamoson ismét átúszva Panyolára menekült, ahol végre elfogták.

Az ügyészség a férfit jármű önkényes elvételével, lopással és etiltás hatálya alatti járművezetéssel vádolja, vele szemben végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől és járművezetéstől eltiltást indítványoznak.