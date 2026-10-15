Félhivatalos: megvan a legjobb magyar e-mailcím, vagy mutass jobbat!

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Egy könyvbemutató miatt keresgéltem a neten, amikor ott találtam kincset, ahol a legkevésbé számítottam rá. Az Erőszakkutató Intézet weboldalán. A kincs egy egyszerű intézményi e-mailcím. De milyen!

„Az Erőszakkutató Intézettel az eki@eroszakkutatas.hu címen lehet felvenni a kapcsolatot.”

Ha tudsz jobb publikus céges-intézményi-iskolai mailcímet, ne kímélj. Szívesen írok bocsánatkérő cikket a sokkal jobb versenyzőkkel. Ha tudsz ilyet, lődd el a szilylKUKAC444PONThu címre, és sorba állítom őket! Azt is írd meg, hogy kinek-minek a címéről van szó! Magánemberek és céges magáncímek nem játszanak, mert az ilyesmi csak komoly címekkel vicces.