Gyermekpornográfia miatt körözött magyar férfit fogtak el Antigua és Barbuda hatóságai

Antigua és Barbuda hatóságai elfogták M. V.-t, aki ellen gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt európai és nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A magyar férfit a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását tartalmazó gyermekpornográf felvételek átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette, valamint más bűncselekmények miatt körözték.

A police.hu-n megjelent közlemény szerint a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) munkatársai által végzett eredményes kutatómunka vezetett a férfi tartózkodási helyének felderítéséhez, amely lehetővé tette, hogy az antiguai és barbudai hatóságok intézkedjenek az elfogásáról. A férfit október 14-én szállították haza Magyarországra.