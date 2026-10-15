„Junior állás, amihez nem kell tapasztalat? Ilyen alig van”

Észtországban 2026-ban már 20 százalék fölé emelkedett a fiatalok körében a munkanélküliségi ráta. Annak ellenére, hogy a balti ország Európa egyik legdigitalizáltabb gazdasága és olyan techcégek otthona, mint a Bolt vagy a Wise. Sok pályakezdő ugyanazzal a problémával találkozik: tapasztalat nélkül nehéz munkát kapni, munkatapasztalatot viszont csak munkával lehet szerezni. Tapasztalathiány? Mesterséges intelligencia? Milyen akadályok miatt nem találnak a fiatal diplomás pályakezdők munkát? Ennek járt utána Tallinnban a Deutsche Welle.