Lefoglalt a német rendőrség egy robotot, mert az szexuálisan zaklatott egy 16 éves lányt

Nyomozást indított a rendőrség a németországi Köln városában, miután egy tinédzser fiúk birtokában lévő robot fogdosni kezdte egy 16 éves lány alfelét, valamint ágyékával lökdöső mozdulatokat tett felé. A rendőrök azt akarják kideríteni, hogy az incidens során a robot csupán az előre beprogramozott mozdulatsorait ismételte el egy szerencsétlen kontextusban, vagy az azt vezérlő 16 és 19 éves fiúk élőben irányították azt – írja az AP hírügynökség.

A gyanúsítottak helyzetén nem segít, hogy a szombatról vasárnapra virradó éjszaka történeteket élőben közvetítették és kommentálták az interneten. Christoph Bermel, a helyi rendőrség szóvivője azt nyilatkozta a sajtónak:

„Eddig nem ismertük ezt a jelenséget, teljes újdonság számunkra.”

A rendőrség által lefoglalt robot Fotó: Facebook/Kölni rendőrség

A rendőrséget vasárnap hajnalban riasztották egy helyi gyorsétterem közelébe, ahol egy autó csomagtartójából került elő a nagyjából 120 centiméter magas robot. A robotot és a helyszínen lévő két fiatal telefonját lefoglalták. A közösségi médiában megosztott videókon az látható, hogy a fiatal férfiak egy csoport nő felé vezetik a robotot, ahol az belesétál egyikükbe, többüket pedig meg is öleli.