Merkely Béla közpénzekből származó jövedelme tavaly bruttó 209 329 220 forint volt, vagyis több mint havi 17 millió

A Magyar Hang közérdekű adatigénylésére a Semmelweis Egyetemet (SE) fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (NEOA) közölte: az egyetem rektora, Merkely Béla 2025-ben bruttó 225 549 220 forintot keresett közfeladat-ellátással összefüggő tisztségei után. Ebből azonban vissza kellett fizetnie bő 16 milliót, így az éves közpénzes jövedelme valamivel több, mint 209 millió forint volt, ami havi bruttó 17 444 101 forintnak felel meg. Ez bérként adózva nettóban 11-12 millió forint közötti összeget jelenthetett (úgy kalkulálva, hogy nem vett igénybe kedvezményeket).

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Semmelweis Egyetem (SE) és a MATE stratégiai együttműködési megállapodásának aláírásán az SE rektori épületében 2026. március 2-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Az egyetemet fenntartó alapítvány tájékoztatása szerint Merkely a NEOA kuratóriumi tagsága után bruttó 23,6 millió forintot kapott 2025-ben, az egyetem rektori/oktatói jogviszonyából fakadóan bruttó 153 185 687 forintot; míg a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgálati jogviszonyai után bruttó 48 763 533 forintot, így jön ki az, hogy összesen 225 549 220 forintot keresett a múlt évben. Ebből kellett „az oktatói jogviszonyokhoz kapcsolódóan” idén 16 220 000 forintot visszafizetnie, így jött ki a 2025-ös éves 209 milliós kereset.

A Magyar Hang érdeklődött a rektor 2024-es keresetéről is, a kérdésére azt a választ kapta, hogy a fenntartó alapítvány tudomása szerint „az érintett havi bruttó jövedelme 2024-ben nem érte el a 20 000 000 forint összeget”. A lap úgy tudja, hogy több mint tíz jogcímen jut havi rendszerességgel közpénzhez: többek között ő a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, és ott két tanszéket is vezet, van egy tanszékvezetői állása a Semmelweisen is, ahol a sportegyesület és egy alapítványi kuratórium elnöke is (nem a fenntartó alapítványé, ott „csak” kuratórium tag).

Merkely emellett számos nemzetközi klinikai kutatási vizsgálatot vezet, amikért szintén javadalmazást kapnak a résztvevők, a Semmelweis Egyetem belső szabályzata szerint a bevétel 32 százaléka az egyetemé, 68 százaléka a vizsgálóké, ezen belül 17 százaléka megy vezető kutatónak. A rektor egyébként korábban „pert helyezett kilátásba, ha bármilyen információt közlünk a jövedelmeiről” – írta a lap.