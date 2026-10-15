Nyolc tengerész tűnt el Románia partjainál, miután tűz ütött ki egy tartályhajón

A 12 fős legénység nyolc tagja tűnt el, miután kigyulladt egy tartályhajó Románia partjainál, közölték a hatóságok, és a fedélzeten történt robbanásokról is érkeztek jelentések. A San Marinó-i zászló alatt hajózó, Tunéziából Romániába tartó Wine Trader csütörtök reggel robbanásokról és tűzről tett jelentést a Duna sulinai torkolatától 13 tengeri mérföldre (24 km-re) keletre, írja a BBC.

A Fekete-tenger nyugati partvidékét az utóbbi időben dróntámadások sorozata éri, és a közeli hajókról származó jelentések szerint a tartályhajót két drón találta el. Orosz drónokat észleltek az éjszaka folyamán nem messze a helyszíntől – Ukrajna Kígyó-szigetének közelében.

A prioritás most az, hogy elérjék a négy, életben maradt legénységi tagot, miközben gondoskodnak a mentőcsapatok biztonságáról, mivel a térségben nagyon magas hullámokról számoltak be.

Románia és Bulgária elnöke ma tervezi megvitatni, hogy életbe kell-e léptetni a NATO-szerződés 4. cikkét. Ez lehetővé teszi a katonai szövetség bármely tagjának, hogy konzultációt kérjen szövetségeseitől, ha úgy véli, hogy területi integritása vagy biztonsága veszélyben van.

Kedden ugyanis két kereskedelmi hajót ért dróntámadás Bulgária partjainál, az egyik hajó elsüllyedt, a legénység 11 tagja pedig eltűnt. Bulgária közölte, hogy gyanítja, hogy Oroszország áll a támadás mögött, és beidézte az ország nagykövetét.

Ukrajna is közvetlenül Oroszországot hibáztatja a Fekete-tenger nyugati oldalán hajózó civil hajók elleni korábbi támadásokért. Kedden Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a Fekete-tenger „az ukrajnai orosz háború eszkalációjának egy újabb frontjává válik. Ez elfogadhatatlan”.

Moszkva szerint olyan hajókat vettek célba, amelyek fegyvereket és kettős felhasználású rakományt szállítanak ukrán kikötőkbe. Kijev és európai szövetségesei szerint gabonát és más polgári rakományt szállító kereskedelmi hajókat támadnak.