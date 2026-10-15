Súlyos baleset a Csalagút bejáratánál: egy kisbusz az oldalára borult, majd belecsapódott egy tehervonat

Az első jelentések szerint egy utasokat szállító kisbusz az oldalára borult egy vasúti átjáróban a Csalagút bejáratának közelében, majd egy tehervonat belerohant – írja a Le Figaro.

Az eset a Csatorna-alagút franciaországi bejáratának közelében csütörtök este 8 óra körül történt – közölte a Pas-de-Calais-i prefektúra. Az első információk alapján legalább 19 ember sérült meg, köztük a kisbusz sofőrje is.

Képünk illusztráció a Csalagútnál lévő vasúti pályáról Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

A sérültek közül öt személyt kezdetben „kritikus” állapotúnak, azaz sürgős ellátást igénylőnek minősítettek, ám a prefektúra tájékoztatása szerint ez a besorolás „valószínűleg enyhébbre módosul majd”, mivel senki sincs életveszélyes állapotban, -írja a francia lap.