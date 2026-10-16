2027-ben is megmarad a településeket terhelő szolidaritási hozzájárulás

Jövőre is fizetniük kell az önkormányzatoknak a szolidaritási hozzájárulást, viszont legalább 15 százalékkal kevesebb ebből származó bevétellel számol a kormány a költségvetésben – mondta el Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter a Magyar Hangnak adott interjújában. A politikus azt ígérte: „Önkormányzat csődbe nem mehet.”

Fotó: Németh Dániel/444

Lőrincz arról beszélt, hogy a 15 százalékos arány inkább csak tárgyalási alapnak tekinthető: ő azért fog lobbizni Kármán András pénzügyminiszternél, hogy még ennél is nagyobb legyen a csökkentés mértéke.

A miniszter azt is mondta: 2028-ra tervezik az új, hosszú távon is működőképes önkormányzati rendszert felállítani, ez az alkotmányozási folyamat részét képezi majd. A területi közigazgatás reformját viszont már korábban, 2027 elején is napirendre vehetik. Beszélt arról is, hogy jelenleg nincs arra terv, hogy előrehozott önkormányzati választásokat tartsanak.