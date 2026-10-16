„Elsikálom az ügyet” – ígérte a rendőr egy 17 éves lánynak, majd félreeső helyre vitte, és megpróbálta megcsókolni

A Magyar Helsinki Bizottság képviseli annak a 17 éves lánynak a családját, akit a beszámolója szerint egy rendőr egy szabálysértési ügy ürügyén félreeső helyre vitt, majd megpróbált megcsókolni. A jogvédő szervezet szerint a rendőr visszaélhetett a hatósági pozíciójával, az ügyben büntetőeljárás indult.

A Helsinki közleményében Hajninak nevezett lányhoz szeptember 1-jén érkezett egy civil ruhás rendőr egy Bács-Kiskun megyei kisvárosban. A házuk előtt azt mondta neki, hogy szabálysértés miatt feljelentették, aminek a tényét a lány el is ismerte. Hajni beszámolója szerint a rendőr ezután megkérdezte, szeretné-e, hogy az édesanyja ne tudjon az ügyről, és felajánlotta neki, hogy ha beszáll a rendőrautóba, elviszi egy félreeső helyre, ahol „elsikálja az ügyet”. Azt mondta, olyan helyre kell menniük, ahol senki sem látja őket, mert az állásával játszik.

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A lány szerint egy kevéssé forgalmas utcában álltak meg, ahol a rendőr átült mellé a hátsó ülésre, és több hivatalosnak tűnő papírt is aláíratott vele, majd megkérdezte, hogy van-e párja, és hogy megcsókolhatja-e. Miután nemet mondott, a rendőr azt is felajánlotta, hogy elviszi valahová, de a lány ezt is elutasította.

Édesanyja szerint Hajni sírva ért haza, és azonnal elmesélte a történteket. Az anya még aznap feljelentést tett a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészségen. A közlemény szerint a ház előtti találkozást egy szomszéd biztonsági kamerája is rögzítette.

A Helsinki Bizottság szerint a rendőr eljárása bűncselekmények gyanúját veti fel, amit súlyosbít. „Különösen súlyos kérdéseket vet fel, ha mindez úgy történt, hogy a rendőr egy folyamatban lévő szabálysértési ügy kedvező elintézésének lehetőségét helyezte kilátásba. Az ügy alapos kivizsgálása nemcsak Hajni, hanem a rendőrségbe vetett közbizalom szempontjából is alapvető jelentőségű” – írja közleményében a Helsinki.