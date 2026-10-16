Feljelentést tett a minisztérium az állami pénzből a fideszes Németh Balázsnak kampányoló Logosz Alapítvány ügyében

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium közel 20 millió forintos feltételezett vagyoni hátrány miatt, költségvetési csalás gyanújával tett feljelentést a Logosz Alapítvány ügyében. Az alapítvány lakosság objektív tájékoztatására kapott állami támogatást, a megjelent lapok azonban a korábbi kormány intézkedéseit és a Fidesz politikusait népszerűsítették, írják sajtóközleményükben.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, az alapítvány – amelyben fideszes politikusok is ültek – április előtt a XV. kerületben induló Németh Balázs kampányát tolta meg a Jövőképek című kiadványában. Ez a saját meghatározása szerint a XV. kerület időszaki lapja volt, valójában azonban nettó fideszes propagandát toltak, olyan címekkel, mint például „A Fidesszel mindenki jól jár!” és „A fiataloknál is a Fidesz a nyerő”. A kiadvány utolsó oldalán a Fidesz politikusainak közösségimédia-felületeit népszerűsítő hirdetések szerepeltek. A minisztérium által vizsgált dokumentumok között olyan számla is található, amelyen a szolgáltatás megnevezésénél szó szerint ez áll: „választási kiadvány terjesztése”.

Korábban a DK-s Barkóczi Balázs hívta fel a figyelmet arra, hogy a nemcsak az aluljáróban, a fidelitasosok standján osztogatott, hanem a XV. kerületi és újpesti postaládákba is bedobott újságot egy olyan alapítvány adja ki, amelyet egy XV. kerületi KDNP-s önkormányzati képviselő gründol.

Fotó: Bagi Barna/Facebook

A 2026. augusztus 5-én készült helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv további aggályokat is rögzített a minisztérium szerint. Ekkor az derült ki, hogy a támogatásból 4 millió forintot bankbetétben kötöttek le. A minisztérium a feljelentésében ennek körülményei, jogszerűsége, valamint az esetlegesen keletkezett kamatbevétel tisztázását is kezdeményezte. A minisztérium az eddig rendelkezésre álló bizonyítékok alapján legalább 19 423 600 forint feltételezett vagyoni hátrány miatt tett feljelentést. A feljelentést ismeretlen tettes ellen, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt nyújtotta be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Hozzátették: