Klasszikus kirándulóidőre készüljön mindenki ezen a hétvégén

Nem túl hideg, nem túl meleg, klasszikus őszi kirándulóidő lesz a hétvégén, ami kifejezetten ritka mostanában, szóval érdemes kihasználni. Legalábbis az Időkép előrejelzése szerint bár szombaton azért bezavarhat néhány felhő, de a hétvégén országszerte számíthatunk hosszabb napos időszakokra, és ahogy az elmúlt hónapokban ezt már megszokhattuk, az sem fenyeget, hogy leszakadna az ég. Maximum a keleti határhoz közel átmenetileg előfordulhat jelentéktelen eső, gyenge zápor, de ennél több csapadékra nem kell számítani.

Számítani lehet viszont arra, hogy bár szombaton kora reggel a legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +9 fok között alakul, napközben már 13–19 fokot mérhetünk. Hasonló lesz a helyzet vasárnap is: kora reggelre 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de délután már 15–20 fokra van kilátás.

Azh előrejelzés szerint a következő hét sok napsütéssel indul, hétfőn több felhő időnként az északkeleti határhoz közeli tájak fölött lehet, és ott jelentéktelen zápor sem kizárt. A Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős az északi, északkeleti szél. Elsősorban a szélcsendesebb tájakon képződhet pára, köd a hajnali, reggeli órákra. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 9 fok között alakul, napközben pedig 15–20 fokot mutathatnak a hőmérők.