Már 245 gyermekorvosi körzetben nincs orvos, akad olyan hely, ahová tíz éve hiába keresnek

Országszerte 245 gyermekorvosi körzetben legalább fél éve nincs orvos, 34 praxis pedig már legalább tíz éve betöltetlen, írja az Economx a Házi Gyermekorvosok Egyesületének konferenciáján elhangzottak alapján.

A betöltetlen körzetek aránya országosan közel 17 százalék, Heves megyében viszont már a 37 százalékot is eléri. Nógrád és Komárom-Esztergom megyében szintén meghaladja a 30 százalékot az orvos nélküli gyermekorvosi körzetek aránya.

A 245 betöltetlen körzet több mint 38 százalékában legalább öt éve nem sikerült orvost találni.

A helyzetet az orvosok elöregedése is súlyosbítja: a háziorvosok fele elmúlt 60 éves, a 40 év alattiak aránya mindössze 7 százalék. Az elmúlt években közel negyedével csökkent a gyermekorvosok száma, és több mint 150 praxis teljesen megszűnt. Szeptemberben összesen 1025 betöltetlen alapellátó praxist tartottak nyilván. A konferencián elhangzottak szerint a jelenlegi finanszírozás mellett sok rendelő nehezen tudja kigazdálkodni a működési költségeket és a dolgozók bérét.

Fotó: Kovács Tamás

A konferencián a kormány képviselői finanszírozási reformot, a fiatal orvosokat segítő életpályamodellt és az adminisztráció csökkentését ígérték. Darvai László helyettes államtitkár szerint emelnék a praxisok finanszírozását és az ügyeleti óradíjakat, valamint több pénzt juttatnának a hátrányos helyzetű térségekben működő rendelőknek. A tervek között szerepel az is, hogy megszüntetik az óvodai és iskolai hiányzások orvosi igazolásának kötelezettségét. Erről már több minisztérium között zajlik az egyeztetés, és a helyettes államtitkár szerint heteken belül változás jöhet.

A kormány emellett enyhítene a gyermekorvosi körzetekre előírt, legalább 600 fős létszámkövetelményen is. A jelenlegi szabályok alapján az ország 1459 gyermekorvosi körzetéből mindössze 882 éri el ezt a határt, a többi működését veszélyezteti az előírás. A tervezett módosítással nem a körzetben élő, hanem a praxisba ténylegesen bejelentkezett gyermekek számát vennék figyelembe, amivel 369 körzet helyzetét rendezhetnék. Így is maradna azonban 208 olyan gyermekorvosi körzet, amely nem teljesítené az előírt minimumot.