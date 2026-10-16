Megszűnt Mészáros Lőrinc lányának a munkaviszonya az MBH Banknál

Mai napi hatállyal megszűnik, tehát lényegében megszűnt a vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya Mészáros Beatrixnak, Mészáros Lőrinc lányának az MBH Banknál. Erről maga a bank adott ki rendkívüli tájékoztatást a tőzsde honlapján, azt az Economx vette észre.

A szűkszavú közleményben azt írják, a pénteki nappal szűnt meg a munkaviszony.

Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Mészáros Beatrix az Opten cégtárának adatai szerint 2021. december 22-e óta volt az MBH Bank cégjegyzésre jogosult munkatársa „más munkavállaló” jogcímen.

A társaság hétfőn tartott rendkívüli közgyűlést, azon felügyelőbizottsági tagnak választották a 2008-2017 között az OTP-nél vezető tisztségeket ellátó Hamecz Istvánt és azt a Fenyvesi Csabát, aki 2017-ben került az MBH egyik elődbankjához, az MBK Bankhoz, kulcsszerepet játszott a több bankból létrejött MBH integrációjában. Az elmúlt években előbb az állami tulajdonú MFB pénzügyi és operatív igazgatója volt (2023-2024), majd a MÁV Szolgáltatóközpont Zrt. gazdasági és pénzügyi vezetője, végül 2025 októberétől idén májusig a magyar acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos.

Az MBH tőzsdén jegyzett társaság, de csak a részvényei 25,74 százalékával kereskednek, ez az úgynevezett közkézhányad. A maradék közel 75 százalékból 15,01 százalék az állami részesedés a Corvinus BHG Zrt.-n keresztül. A cégben a legnagyobb tulajdonos Mészáros Lőrinc, aki több társaságon keresztül közvetve közel a részvények felét birtokolja.