A Nyírő Gyula pszichiátriai intézet új főigazgatóját is meglepte, mennyire súlyos problémák vannak az intézetben

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) új főigazgatója, Váradi Enikő átvilágította az intézet működését, és ellátási nehézségeket, de a munkatársak részéről együttműködésre való nyitottságot tapasztalt, számolt be az RTL Híradó.

Év elején 500 pszichiáter követelte Ézsi Robin, az előző főigazató leváltását, ami felmondási hullámot is elindított. Váradi Enikő, október elsején állt munkába, a minisztérium azt várja tőle, hogy stabilizálja az intézet működését. Váradi átvilágítással kezdte munkáját.

Fotó: Halász Júlia

A Híradónak nyilatkozva azt mondta, meglepték, hogy milyen súlyos infrastrukturális problémák vannak. Annyira rossz több épület állapota, hogy már átszervezésekre is szükség volt. A másik fő probléma, hogy nagyon kevés pszichiáter szakorvos van, rezidensek viszont már jelentkeztek. Az is céljuk, hogy stabilizálják az akut ellátást és fejlesszék a nappali ellátást.