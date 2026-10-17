A volt kutyapárti képviselő, a Kovács Gergely polgármesterrel szembefordult Visi Piroska a hegyvidéki képviselő-testület feloszlását javasolja

„Az október 22-i képviselő-testületi ülésre előterjesztettem a javaslatomat: mondjuk ki a testület feloszlását, és adjuk vissza a döntést a választóknak” - írja Visi Piroska, XII. kerületi önkormányzati képviselő a Facebookon szombaton.

Mint mondja, a 2024-es megválasztásuk óta azt látja, hogy az önkormányzat nem úgy működik, ahogy a hegyvidékiek joggal elvárják, amire szavaztak.

Problémaként említette:

A polgármesternek nincs többsége a testületben, és nem tett érdemi kísérletet új együttműködés kialakítására. A két alpolgármester lemondása óta a kerületnek nincs alpolgármestere, előterjesztés sem volt új alpolgármester választására.

Az utakra, járdákra, parkokra, játszóterekre szánt fejlesztési pénz döntő része az év első hét hónapjában érintetlen maradt, a tavalyi évben is kevés valósult meg. Az utak, járdák, játszóterek és óvodaudvarok rossz állapotáról pedig egyre több jelzést kapunk. Gyakorlatilag leálltak a fejlesztések, felújítások, de nem pénzhiány miatt...

A Városmajor utca 33. felújításánál viszont a kifizetés túllépte a testület által megszavazott keretet. A keret ezek szerint nem köti a végrehajtókat, simán túllépik az előirányzatot a számokra fontos ügyekben.

Elakadt a költségvetés: a 2026-os módosítás két ülésen sem kapott többséget, és ha polgármester úr folytatja a jelenlegi gyakorlatát, akkor elképzelhető, hogy a 2027-es költségvetés is kérdésessé válik.

Fontos ügyekben a képviselők nem kapnak megfelelő tájékoztatást, egy személyben születnek döntések, akár a jogosult testület megkerülésével. Így zárult le a bizottsági álláspont ellenére a közterület-felügyeletet támogató szoftver beszerzése is augusztusban.

A képviselői kérdésekre a polgármestertől gyakran nem érkezik válasz a törvényes határidőn belül, az irodákkal, intézményekkel pedig a képviselőknek tilos közvetlenül kommunikálniuk.

A Hegyvidéki Szociális Központ öt új gondozói álláshelyére megszavazott forrás nem került be a rendeletbe, nem hajtják végre a testület döntéseit. Ezt a gondozásra szoruló idős lakóink érzik meg.

Visi szerint időközi választásra van szükség, hogy egy olyan polgármestert válasszanak meg, aki „képes végrehajtani az elvárt változásokat”.

„A feloszláshoz név szerinti szavazáson legalább 10 képviselő igen szavazata kell. Bízom benne, hogy képviselőtársaim közül sokan osztják az aggodalmamat, és nem érdekeltek abban, hogy ez az áldatlan állapot tartósan fennmaradjon” - írja.

Kovács Gergő, a XII. kerület polgármestere. Fotó: Bankó Gábor/444

A bejegyzésére először Vadász Gábor, a júliusban lemondott alpolgármester reagált, aki osztotta Visi véleményét.

„Nem így indultunk, és nagyon nem erről volt szó. Sajnos egyet kell értenem Visi Piroskával, hogy eljutottunk oda, hogy a képviselő-testület feloszlása lehet a kiút abból a helyzetből, amibe a hegyvidéki önkormányzat került” - írja.

Vadász szerint egy idő után egyre világosabbá vált, hogy a szakmai kritikának nincs helye, a problémák feltárása helyett azok elhallgatása fontosabb, az együttműködés helyét pedig az egyszemélyi döntések veszik át, végül oda jutottunk, hogy aki szóvá tette a hibákat, az maga vált problémává.

Szerinte azonban így nem működhet egy önkormányzat hosszú távon, ezért „rajta nem fog múlni a testület feloszlatása”.