Brutálisan megverték a Washington Post fotósát izraeli telepesek egy palesztin faluban

Pénteken több tucat maszkot viselő izraeli telepes támadt rá az őszi olajbogyószüretet végző palesztin falusiakra, amelynek során a Washington Post fotóriporterét, Heidi Levine-t is bántalmazták. A támadók felgyújtották az olajfaligeteket, és kövekkel dobálták meg a helyieket.

A fotóriporter jól láthatóan „PRESS” (SAJTÓ) feliratú védőmellényt viselt, ennek ellenére a földre lökték, többször megrúgták, majd elvették a fényképezőgépeit és a telefonját. A fotóriportert Ramallahban és Izraelben is kórházban kezelték. Testén több helyen vágott és szakított sebek keletkeztek, eltört egy bordája és négy csigolyája. Az egyik ujján olyan súlyos sérülést okoztak, hogy a csont is szabaddá vált, ezért a kezét meg kell műteni.

Fotó: ISSAM RIMAWI/Anadolu via AFP

A helyszínen tartózkodók beszámolói szerint összehangolt, tömeges támadás történt: több tucat feketébe öltözött férfi indult el egy dombtetőn fekvő telepes közösségből a Ramallahtól északkeletre található Abu Falah falu közelében, ahol palesztin családok éppen olajbogyót szüreteltek. A szemtanúk beszámolóit a történtekről készült videófelvételek is alátámasztják.

A telepesek parittyákkal köveket hajigáltak, felgyújtották az olajfaligeteket, és mintegy 70 méteren át üldöztek egy újságírókból álló csoportot.

Levine elmondása szerint a támadók egy csoportja utolérte, megütötte és a földre lökte. Egy másik újságíró videófelvételén látható, hogy a földön fekvő fotóriportert ezután is többször megütötték.

„Csak rugdostak és rugdostak, legalább ötvenszer megrúghattak” – mondta Levine az újságíróknak.

Andrej Hrzsanovszkij blogger, aki videóra vette a támadást, elmondta, hogy a telepesek botokkal is ütötték Levine-t, miközben a többi újságíró és a falusiak kénytelenek voltak visszavonulni.

Amikor a falu fiataljainak sikerült visszaszorítaniuk a telepeseket, egy amerikai újságíró, Jasper Nathaniel oda tudott jutni Levine-hez, és másokkal együtt biztonságos helyre segítette. Miután a palesztin mentősök elszállították Levine-t, a támadók ismét megrohanták a helyszínen maradtakat, és több újságírót is kövekkel találtak el.

Hrzsanovszkij szerint az izraeli katonák nem sokkal a támadás előtt érkeztek a helyszínre, jelenlétük pedig láthatóan felbátorította a telepeseket. A katonák könnygázt vetettek be a palesztinok ellen, miközben „a telepesekkel szemben az égvilágon semmit sem tettek” – mondta Hrzsanovszkij.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közleményében azt írta, hogy az incidens körülményei „egyelőre tisztázatlanok, és vizsgálat folyik az ügyben”.

Az X-en közzétett bejegyzésében egymásnak ellentmondó beszámolókra hivatkozott, amelyek szerint több száz „arab és szélsőbaloldali aktivista került szembe mintegy 40 izraeli fiatallal”.

Az izraeli hadsereg vizsgálja a támadást, közölte az Izraeli Védelmi Erők nemzetközi szóvivője. (Washington Post)