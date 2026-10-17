Elhunyt Kuna Károly, Jászai Mari-díjas színművész

Kuna Károly Jászai Mari- és Aase-díjas színművész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának tagja volt. Halálhírét a teátrum közölte közösségi oldalán.

A Vörösmarty Színház a péntek esti bejegyzésében azt írta, Kuna Károly hosszú éveken át volt a társulat meghatározó tagja. Kiemelték erőteljes színpadi jelenlétét, különleges energiáját és emlékezetes alakításait, valamint hangsúlyozták, hogy halála nagy veszteség a színház közösségének. A teátrum közölte, hogy a 69 éves színművészt saját halottjának tekinti.

Fotó: Vörösmarty Színház/Facebook

A Vörösmarty Színház közleményében köszönetet mondott a közös munkáért és a színművész által hátrahagyott emlékekért, részvétét fejezve ki a családnak, a hozzátartozóknak és mindazoknak, akik közel álltak hozzá. Kuna Károly 1980-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.

Pályafutása során többek között a kaposvári Csiky Gergely Színház, a győri Kisfaludy Színház, a miskolci Nemzeti Színház, a Veszprémi Petőfi Színház és a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatában játszott. Színpadi szerepei között szerepelt többek között Shakespeare Macbeth című drámájának Duncanje, a Rómeó és Júlia címszereplője, valamint Madách Imre Az ember tragédiája című művének Ádámja. A Vörösmarty Színház előadásaiban többek között Az egérfogó, a Szentivánéji álom és A Nibelung-lakópark című darabokban láthatta a közönség. A színművész a televízióban is rendszeresen szerepelt. Feltűnt többek között a Felelet, a Szomszédok, a Kisváros, a Jóban Rosszban, az Egynyári kaland és a Doktor Balaton című sorozatokban. Filmjei között szerepelt az Az erőd, a Szívzűr, az Álombrigád és a Szép napok. Művészi munkáját 2002-ben Jászai Mari-díjjal ismerték el, 2020-ban pedig megkapta az Aase-díjat, amelyet a színházi epizódszerepekben nyújtott teljesítményért ítélnek oda. (MTI)