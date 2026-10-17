Kattintani sem kellett, hogy az új kémprogram megfertőzze a telefonodat

A Torontói Egyetem kutatói szerinte egy izraeli reklámügynökséghez több millió olyan online hirdetés megjelenése kötődik, amelyek lehetővé teszik, hogy kattintás nélkül kerüljön kémprogram a hirdetést megjelenítő eszközökre.

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Az egyetemhez tartozó Citizen Lab kutatói szerint a katari székhelyű Al Jazeera esetében több tucat eszközt fertőzhettek meg olyan kémprogramokkal, amelyek a magát „specializált digitális reklámügynökségként” aposztrofáló Discover-Tech nevű cég által közzétett hirdetéseken keresztül juttattak célba. Ez egy olyan szoftverplatformot üzemeltet, amely lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy tömegesen profilozzák a felhasználókat, és megtudják azok kilétét, valamint titokban, kémprogramokkal támadják meg az így azonosított célpontokat.

A kutatók szerint a Controlium képes begyűjteni a felhasználók érzékeny adatait: a személyazonossággal kapcsolatos információkat és az IP-címet is. Mindezt úgy, hogy egy teljesen ártalmatlan dolog, például egy online játék vagy egy digitális szolgáltatás hirdetése jelenik meg a felhasználónak.

2024 óta felhasználók milliói találkozhattak a hirdetésnek álcázott kémprogrammal. A hirdetések egyébként európai és amerikai kormányzati eszközökön, valamint az ENSZ, a NATO, a Nemzetközi Büntetőbíróság és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszereiben is megjelentek. (HVG)