Kvíz: melyik politikusnak milyen ügyben kellett bíróság elé állnia gyanúsítottként?

Jellinek Dániel bilincsben, vezetőszáron érkezik a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe 2026. szeptember 17-én Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

2010, a Fidesz kétharmados választási győzelme után a beígért büntetőjogi elszámoltatás teljes egészében elmaradt, egyetlenegy vezető politikus sem vonult börtönbe. Ettől függetlenül voltak olyanok, akik ellen vádat emeltek – idővel fideszesek is. Jelenleg is születnek feljelentések, szóval várhatóan látunk még képviselőket, akár minisztereket is a bíróság előtt gyanúsítottként, vádlottként vagy elítéltként. Ezzel a kvízzel tesztelheted, mennyire vagy tájékozott: kit melyik ügyben számoltatnak el?