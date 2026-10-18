Halálos áldozatai is vannak egy kanadai katonai bázis közelében kitört tűznek

Nagy kiterjedésű tűz ütött ki egy kanadai katonai bázis közelében, Albertában. A védelmi miniszter szerint többen meghaltak és megsérültek, az áldozatok számát azonban nem közölte – írja a BBC.

„Szomorúan kell közölnöm, hogy a Wainwright-i bázison történt incidensnek halálos áldozatai és sérültjei is vannak”

– mondta David McGuinty védelmi miniszter újságíróknak Ottawában. A helyzetet „nagyon-nagyon kényesnek és gyorsan változónak” nevezte, de azt nem árulta el, mi okozta a tragédiát. „Nem emlékszem, hogy a közelmúltban történt volna ehhez hasonló” – tette hozzá.

Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

A Wainwright-i körzet önkormányzata szerint a tűz az erős szél miatt gyorsan terjedt, és a bázis kerítésén túli, szomszédos területet is elérte. Szombat este még nagy lángokkal égett. Kitelepítést nem rendeltek el, a helyi hatóságok azonban arra kérték a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket, és engedjék szabadon közlekedni a mentőjárműveket.

Az esetet a kanadai hadsereg és a Kanadai Királyi Lovasrendőrség vizsgálja. Jennie Carignan tábornok, a kanadai védelmi vezérkar főnöke azt írta, hogy a haderő „teljes erőbedobással” működik együtt a szövetségi, tartományi és helyi hatóságokkal. „Továbbra is a katonáink, családtagjaik és közösségük biztonsága a legfontosabb” – tette hozzá. Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy a szövetségi kormány „szorosan együttműködik Alberta tartománnyal és a helyi hatóságokkal”.

A Kanadai Haderő wainwrighti bázisa az ország egyik legforgalmasabb katonai kiképzőközpontja. A kanadai közszolgálati műsorszolgáltató, a CBC szerint ez az éleslövészeti gyakorlatok fő bázisa, egy átlagos napon mintegy 690 katona és 300 civil dolgozik a területén.