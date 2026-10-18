Katonai gyakorlat miatt törhetett ki tűzvész egy kanadai gyakorlóbázisnál, többen meghaltak

Több sérültje és halálos áldozata is van a kanadai Albertában tartományban található katonai bázis közelében kialakult tűzvésznek – írja a BBC. A hatóságok szerint nincs arra utaló jel, hogy az eset mögött terrorista cselekmény állna. A tűz pontos oka egyelőre ismeretlen, de a helyi tévécsatornák szerint feltételezhető, hogy egy lövészgyakorlat során érhette találat az egyik közeli gázvezetéket vagy kutat.

A katonai bázis bejárata. Fotó: DAPHNE LEMELIN/AFP

A tűz helyi idő szerint szombat délután négykor tört ki az ország egyik legforgalmasabb katonai kiképzőbázisán, a létesítménynek otthont adó Wainwright önkormányzata szerint a tűz az erős szél miatt gyorsan terjedt, és áttörte a támaszpont kerítését. A halottak száma és személyazonossága egyelőre ismeretlen.