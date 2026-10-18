Két ember, köztük egy hatéves gyerek meghalt, amikor egy teherautó egy ifjúsági focimeccs közben a pályára hajtott az Egyesült Államokban

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Egy hatéves fiú és egy 35 éves férfi meghalt, tízen pedig megsérültek, amikor egy teherautó egy ifjúsági focimeccs résztvevői közé hajtott szombaton az Egyesült Államokban – írja a Reuters.

A gázolás a kansasi Wichitában, a Stryker sportkomplexumban történt, az autót egy 34 éves nő vezette. A sérültek állapota az enyhétől a súlyosig terjed, de egyiküké sem életveszélyes – mondta Aaron Moses rendőrkapitány.

A kép illusztráció.
Fotó: CLAIRE SERIE/Hans Lucas via AFP

A sofőr őrizetben van, és együttműködik a nyomozókkal. A hatóságok egyelőre vizsgálják, miért hajtott a pályára. A nő gyereke szintén a sportközpontban focizott, de nem azon a pályán, ahol a baleset történt. A teherautóban két másik kiskorú is utazott.

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