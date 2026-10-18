Kisebb tűzeset történt a Trafóban előadás közben

„Az október 17-i előadásunk során kisebb tűzeset történt a Trafó nagytermében” – írja a Trafó közleményben. A tüzet porral oltóval azonnal eloltották, a nézők és az alkotók biztonságban elhagyták a házat, a tűzoltók pedig kiérkezésük után „mindent átvizsgáltak, és megállapították, hogy a veszély teljesen megszűnt”.

A Trafó kéri az aznap esti nézőiket, hogy a jegyvisszaváltási igényükkel a hónap végéig keressék fel a Trafó jegypénztárát a jegypenztar@trafo.hu címen. A közlemény szerint az október 18-i előadást megtartják.