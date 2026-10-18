Terézváros a lakhatási válság ellen: megmenekül egy Budapesttel szinte egyidős ház, 11 önkormányzati lakás lesz benne

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Újpesten a Fővárosi Önkormányzat huszonhat lakással tölt meg egy régóta üresen álló iskolaépületet, Ferencvárosban az elmúlt években több, a századforduló körüli években született kisebb-nagyobb bérház (a Balázs Béla utca 27/B tavaly el is készült) indult el ugyanezen az úton. Erzsébetváros önkormányzata a Keleti Pályaudvar tőszomszédságában futó Verseny utcában indít épp el egy 78 lakásos új építésű projektet. Egyértelmű, hogy Budapest, illetve a kerületek vezetői felismerték: a sokak számára rég megfizethetetlen lakások és bérlakások mellett szükség van egy olyan lakhatási programra, amilyenre legutóbb talán csak az első világháborút megelőző években, Bárczy István hosszú, kislakás- és iskolaépítési programot hozó főpolgármestersége alatt (1906–1918), illetve a húszas évek második felében, a városi házak születésekor volt példa.

Ehhez a sorhoz most egy újabb budapesti kerület, Terézváros csatlakozik, aminek értékes épületállományában is találunk épeszű összegből megmenthető, ma is önkormányzati tulajdonú lakóházakat. Ezek egy része az elmúlt évtizedben magánkézbe került, majd sokukat lebontották, hogy a felszabadult telkekre iroda- vagy lakóépületek kerüljenek. Másoknak egy fokkal nagyobb szerencséjük volt, hiszen kiürítve, sorsukra hagyva, de mégiscsak állva élték túl az elmúlt éveket.

Ilyen az Andrássy úttól mindössze néhány lépésnyire álló Vörösmarty utca 47/B is, ami az utcafrontról nézve csak egy erősen megkopott, vakolathiányokkal teli, vizesedő falú lakatlan háznak tűnik – ezen az épületen keresztül mutatunk egy kiváló módszert, amit egy önkormányzat végigvihet a lakhatási válság megoldásának irányába, és megtarthat egy csodaszép épületet.

A Vörösmarty utca 47/B ma Fotó: Vincze Miklós

Az igazság ettől persze nem áll távol, hiszen a Budapesttel szinte egyidős ház hosszú ideje üres, a kapun átlépve csak egy lezárt lépcsőház ajtajával meg egy sor bedeszkázott ablakkal és ajtóval nézhetünk szembe:

Az utcai szárny mai képe Fotó: Vincze Miklós

Az ehhez hasonló épületeket a tulajdonosok – így jelen esetben az önkormányzat – igyekeznek hermetikusan lezárni, a szobákba csak néha-néha jut be egy urbexes, itt azonban a kapu sokszor tárva-nyitva áll, a kerület tüdőgondozóját ugyanis kizárólag az udvaron átkelve lehet elérni.