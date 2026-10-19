16 millió forinttal tartozik Egernek a volt polgármester cége

16 millió forintos tartozást halmozott fel az egri önkormányzat felé a város egyik leghíresebb épületét, a város tulajdonában álló, korábban szállodaként és étteremként működő Senator Házat bérlő cég - írja a Telex. A cég tulajdonosa és ügyvezetője Mirkóczki Ádám, Eger volt polgármestere.

Mirkóczki Ádám a 2024-es önkormányzati választás előtt. Fotó: Bankó Gábor/444

„Ez az üzleti konstrukció halott ügy” – nyilatkozta a Telexnek Mirkóczki, aki elismerte: azért halmozódott fel a tartozása a város felé, mert nem fizeti a bérleti díjat, méghozá azért, mert annyira magas a bérleti díj meg a rezsi, hogy tisztességesen, a törvények betartásával nem lehet üzemeltetni a vállalkozást.

Mirkóczki a lapnak azt is mondta, hogy már nyáron jelezte az önkormányzatnak, hogy szeretné eladni az ingatlant bérlő céget, ami hamarosan meg is fog történni szerinte, bár elmondása szerint voltak olyan érdeklődők, akik miután utánaszámoltak, mennyi a bérleti díj és a rezsiszámla, arra jutottak, hogy „ez sajnos reménytelen”.

A volt polgármester elmondása szerint épp a napokban kapta meg a fizetés felszólítást az önkormányzattól, az elmaradt bérleti díj miatt.

A Senator Ház Eger főterén található, 1993 óta van önkormányzati tulajdonban. Mirkóczki Ádám 2024-ig tartó polgármestersége alatt az önkormányzat többször is próbálta pályázati úton bérbe adni az ingatlant, de nem járt sikerrel – közölte az egri önkormányzat a Telex megkeresésére. Aztán 2024 áprilisában, Mirkóczki Ádám polgármesteri döntése után a Szenátor Bisztró Kft. lett az új bérlő, a cég 10 éves szerződést írt alá az önkormányzattal. Mirkóczki 2024-ben bukta a választást, majd 2025 februárjában úgy döntött, hogy átveszi a Szenátor Bisztró Kft. vezetését, mert nagy hobbija a grillezés és a barbecue, de álmában se gondolta volna, „hogy Egerben, a város közepén ezt nem lehet rentábilisan kihozni”. Állítása szerint amikor polgármester volt, egyáltalán nem gondolkozott azon, hogy beszálljon a Senator Ház üzemeltetésébe.