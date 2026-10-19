A rendőrség olyan gyerekeket keres, akiket egy 35 éves miskolci férfi intim felvételek készítésére vett rá az interneten

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság várja 18 év alatti sértettek jelentkezését, akiket egy most 35 éves férfi intim jellegű fényképek vagy videofelvételek készítésére hívott fel – írja a rendőrség.

Úgy fogalmaznak:

„A miskolci illetőségű, hajléktalan életmódot folytató férfi - 2025. november 7. napjáig - főként a Facebook, a Snapchat, az Instagram és a TikTok alkalmazások felhasználásával – akár saját nevén, akár női nevű profilokról – különféle, főként 9-12 év közötti életkorú gyermekek által látogatott csoportok tagjaként kísérelte meg felvenni a kapcsolatot a gyermekekkel, akikkel előbb a bizalom kiépítése érdekében beszélgetést kezdeményezett, majd arra kérte őket, hogy fotózzák le a papucsukat, különféle ruhadarabjaikat, alsóneműjüket, majd ezen ruhadarabokat saját magukon viselve, végül a gyermekeket online kapcsolaton keresztül különféle szexuális cselekmények végzésére hívta fel illetőleg bírta rá.”

Fotó: Samuel Boivin/NurPhoto via AFP

A hatóságok által azonosított sértettek feljelentéseket tettek, a gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, és letartóztatták. A nyomozók most további sértettek jelentkezését várják a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.