Autóval támadtak egy ausztrál képviselőre, kritikus állapotban van

Kritikus állapotban vittek kórházba egy ausztrál parlamenti képviselőt, miután egy terepjáró ütötte el a választókerületi irodája előtt. Helen Hainest a Victoria állambeli Wangarattában ütötték el, méghozzá szándékosan: Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök azt mondta, a jelenlegi információk alapján nem balesetről, hanem szándékos támadásról lehet ugyanis szó – írja a BBC.
A rendőrség egy 43 éves férfit vett őrizetbe, akit egy járókelő tartóztatott fel, amíg a helyszínre értek a rendőrök. A férfi autójában egy kést is találtak. Az indíték egyelőre nem ismert, a nyomozásba az ausztrál terrorelhárítás közös egységét is bevonták.
A 65 éves Haines 2019 óta képviseli az Indi választókerületet Victoria államban, korábban szülésznőként és közegészségügyi kutatóként dolgozott.
Albanese láthatóan elérzékenyült, amikor Hainesről beszélt, és az esetet az ausztrál közélet egyre romló állapotával kötötte össze. Azt mondta, túl sok lett a kiabálás, és túl kevés a normális vita. Tony Burke belügyminiszter szerint egy év alatt 951-ről 1067-re nőtt a politikusok elleni fenyegető vagy zaklató esetek száma Ausztráliában.