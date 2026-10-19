Autóval támadtak egy ausztrál képviselőre, kritikus állapotban van

Kritikus állapotban vittek kórházba egy ausztrál parlamenti képviselőt, miután egy terepjáró ütötte el a választókerületi irodája előtt. Helen Hainest a Victoria állambeli Wangarattában ütötték el, méghozzá szándékosan: Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök azt mondta, a jelenlegi információk alapján nem balesetről, hanem szándékos támadásról lehet ugyanis szó – írja a BBC.

A rendőrség egy 43 éves férfit vett őrizetbe, akit egy járókelő tartóztatott fel, amíg a helyszínre értek a rendőrök. A férfi autójában egy kést is találtak. Az indíték egyelőre nem ismert, a nyomozásba az ausztrál terrorelhárítás közös egységét is bevonták.

A 65 éves Haines 2019 óta képviseli az Indi választókerületet Victoria államban, korábban szülésznőként és közegészségügyi kutatóként dolgozott.

Helen Haines ausztrál képviselő Fotó: Facebook /Helen Haines

Albanese láthatóan elérzékenyült, amikor Hainesről beszélt, és az esetet az ausztrál közélet egyre romló állapotával kötötte össze. Azt mondta, túl sok lett a kiabálás, és túl kevés a normális vita. Tony Burke belügyminiszter szerint egy év alatt 951-ről 1067-re nőtt a politikusok elleni fenyegető vagy zaklató esetek száma Ausztráliában.