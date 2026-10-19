Egy német férfi egy kerti tó építése közben 22 befektetési aranytömböt ásott ki egy somogyi ingatlan udvarán

Egy lopás miatt indult büntetőeljárás során a sértett elmondta, hogy korábban 64 darab befektetési aranytömböt vásárolt több mint 100 ezer euróért (ami most kb. 36 millió forint), majd a nő tavaly júniusban közülük elásott a háza udvarán 22 darabot.

Még abban az évben megbízta egy ismerősét, hogy építsen neki egy kerti tavat a telkén, és a munkálatok során megmutatta a kivitelezőnek az elásott aranytömbök pontos helyét, felhívva a férfi figyelmét arra, hogy kerülje el azt a területet a tó kialakításakor.

Csakhogy a sértett nemrég arról értesült, hogy a nála egy éve munkálatokat végző férfi jelentősebb mennyiségű befektetési aranyat értékesített egy kaposvári aranykereskedésben. A nő hazatért, kiásta az aranytömböket rejtő dobozt, és megállapította, hogy annak tartalmát eltulajdonították. A kár több mint 13,6 millió forint.

A főkapitányság bevetési egysége október 15-én éjjel fogta el a feltételezett elkövetőt az otthonában, ahol a kutatás során 1,5 millió forint készpénzt foglaltak le.

A 62 éves német állampolgárt előállították a Fonyódi Rendőrkapitányságra, ahol jelentős értékre elkövetett lopás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. (police.hu)