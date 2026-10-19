Fekete-Győr András lezárja a momentumos korszakát

Igen-igen hosszú Facebook-posztban jelentette be Fekete-Győr András, hogy kilép a Momentumból, és mint az a névjegyében olvasható, „progresszív, független, parlamenten kívüli politikusként” folytatja tevékenységét. Mint írja:

Jogosan merülhet fel velem kapcsolatban a kérdés: mi tesz engem politikussá? Hiszen jelenleg nem vagyok parlamenti képviselő, nem vezetek pártot, nincs mögöttem frakció, állami apparátus vagy képviselői fizetés, és reggelente sem azon gondolkodom, hogy vajon melyik parlamenti bejáratnál hagytam a belépőkártyámat. Nem vagyok tehát »hétköznapi« politikus, a politika régi logikája szerint ezért el kellene tűnnöm. Talán írni egy könyvet arról, hogyan csináltam volna mindent jól, ha mások nem rontják el.

Majd azzal indokolja meg, miért nem készül eltűnni: mert a követői sem tűntek el. „Ma már több mint háromszázezren követitek a politikai kezdeményezéseimet a közösségi média felületein. Az elmúlt másfél évben több mint négyszeresére nőtt a számotok, a közéleti tartalmaim pedig naponta átlagosan 800 ezer emberhez jutnak el” - sorolta elért eredményeit.

Emellett a következőek ígérte azoknak, akik támogatják a továbbiakban:

„Egyrészt, a radikális rendszerváltás híveként vállalom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy ezúttal ne lehessen a szőnyeg alá söpörni a valódi elszámoltatást.”

„Másrészt, a közélet iránti lelkesedésetek fenntartása kulcsfontosságú” - ennek érdekében is tenni fog, mármint az érdeklődés fenntartásáért.

„A következő hónapokban és években, az alkotmányozás során dőlhet el, milyen országban fogunk élni. Ezért azt is vállalom, hogy ezekben a vitákban képviselni fogom a jogegyenlőség, a fenntarthatóság és a szociális igazságosság szempontjait.” hogy ezt milyen formában teszi majd, az nem derül ki.

És végül a lényeg: „közösségi finanszírozással keresek támogatókat, szövetségeseket ahhoz, hogy ezt a munkát folytathassam és tovább építhessem.”

Fekete-Győr András utolsó parlamenti felszólalása 2024 októberében. Fotó: Kristóf Balázs/444

Fekete-Győr Andrást 2016 nyarán választották a Momentum elnökévé. 2021-ben pártja miniszterelnök-jelöltje volt, ám miután az előválasztás első fordulójában (az emlékezetes partizán-interjú után) az utolsó helyen végzett, lemondott elnöki tisztségéről. a 2022-es országgyűlési választáson listáról szerzett mandátumot. 2024-ben a Fővárosi Ítélőtábla harmadfokon jogerősen 1 év börtönbüntetésre ítélte, amit 2 évre felfüggesztett. AZ ügy előzménye az volt, hogy 2018 decemberében Fekete-Győr egy tüntetésen füstgyertyát dobott a rendőrök felé, az eljárást koncepciós pernek titulálta, a füstgyertyázásról azt mondta, nem bánta meg. Mandátumát Cseh Katalinnak adta át. 2025 májusában Fekete-Győr elsőként javasolta, hogy a Momentum ne induljon el a 2026-os országgyűlési választásokon. Pár napra rá a párt elnöksége is ezt javasolta.po