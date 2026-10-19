Legalább 80 embert megölt két dróncsapás Szudánban

Dróncsapás érte a Szudán déli részén lévő ad-Dibáb buszpályaudvarát, legkevesebb 80-an meghaltak – közölték hétfőn helyi egészségügyi források.

Az AFP francia hírügynökség orvosi forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a csapás vasárnap este, két hullámban érte a város piacához közeli buszállomást, az áldozatok zöme buszra váró civil volt.

Dróncsapásról számoltak be az ad-Dibáb mellett fekvő al-Mudzsladból is, abban az akcióban négyen megsebesültek.

A szudáni hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadószervezet politikai szárnya a fegyveres erőket tette felelőssé a támadásért.

Orosz kamikazedrón Kijev felett 2026. április 16-án. Fotó: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Az országban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború a kormányt 2021 óta irányító Abdel Fattáh al-Burhán tábornok, illetve a Mohamed Hamdan Dagalo tábornok vezette RSF között azután, hogy nem tudtak megegyezni a félkatonai erők hadseregbe integrálásáról. Az ENSZ adatai szerint a harcok nyomán csaknem ötmillióan menekültek el az országból. A világszervezet a szudáni konfliktust minősítette a világ legsúlyosabb humanitárius válságának. (MTI)