ORFK: Iskolákat fenyegettek robbantással

Több médiatartalom-szolgáltatóhoz érkezett fenyegető e-mail hétfőn reggel arról, hogy az országban több mint 70 oktatási intézményben robbanószereket helyeztek el - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a fenyegetések kapcsán a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Azt kérték, hogy az érintett helyszíneken mindenki a rendőrség, valamint az oktatási intézmények dolgozóinak utasításai szerint járjanak el. Aki ilyen küldeményt kap, értesítse a rendőrséget - írták.

A 24.hu azt írta: a fenyegető levél azzal kezdődött: „Ma eljött a bosszú napja”, majd több tucat fővárosi és jó néhány vidéki iskolát (például Szegeden) nevezett meg, azt írva, a detonációt október 19-án 10 és 12 óra közé tervezik.