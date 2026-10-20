A Tisza költségvetése szakít a haveri kapitalizmussal, a felszabaduló ezermilliárdokból új társadalmi alkut kötnek

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Nagyjából pontosan egy évvel ezelőtt azzal riogatott a Fidesz-KDNP, hogy ha Magyar Péterék kerülnének hatalomra, akkor a magyar háztartásoknak nemcsak brutális adóterheket, 32 százalékos áfát és nagyon magas rezsiszámlát kell fizetniük, de még a macskájuk után is megsarcolják őket. A kormánypárti sajtó által bemutatott, „a Tisza titkos adócsomagja” csupa olyan intézkedéssel volt tele, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy egy választási kampányban elhitessék az emberekkel, hogy a másik oldal a pénztárcájuk kiürítésére készül.

Macskaadó helyett viszont vagyonadó jön, duplázódik a családi pótlék, a minimálbéreseknél 9 százalékra csökken az szja, és több pénzt ígérnek oktatásra, egészségügyre, vasútra, víz- és energiaügyekre. A konkrét intézkedéseket ebben a cikkünkben lehet elolvasni.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben egy maratoni hosszúságú, több mint kétórás napirend előtti felszólalásban váratlan részletességgel ismertette a 2027-es költségvetést. A miniszterelnök egy komplett intézkedéscunamival sokkolta a képviselőket, de főként a Fidesz-frakció tagjait, akik úgy tettek az amúgy alapvető fontosságú dokumentum ismertetése során, mintha hirtelen mindenkinek sürgős olvasnivalója lett volna, annyian nyomkodták a telefonjukat. Ennek ellenére vagy pont ezért, Magyar a beszéde során gyakran kifejezetten hozzájuk beszélt, „Mészáros Lőrinc frakciónak” nevezve a korábbi kormánypárt tagjait. Ez a megnevezés egyébként annyira tetszhetett Magyarnak, hogy összesen 21 alkalommal hangzott el beszédében ez a kifejezés.

Pedig egy új kormány első költségvetése mindig kulcsfontosságú dokumentum, hiszen azért már teljes mértékben ők felelősek. Itt már nem lehet az előző vezetésre visszamutogatni, hiszen ők szabják meg a hangsúlyokat, lövik be a fókuszokat és prioritásokat. Azt, hogy Magyarék teljesen új irányt vesznek, már a választási programjukból is tudható volt, a nagy kérdés azonban mindig is az volt, hogy ki fogja végül fizetni a cechet. Vagyis kik lesznek a vesztesei az új politikai iránynak és költségvetésnek, honnan lesz pénz arra sok dologra, amit megígértek.

Erre Magyar Péter felszólalása egész jól rávilágít, a válasz azonban mégis összetettebb a „vesztesek” egyszerű felsorolásánál. Magyarék ugyanis nem egyszerűen csak egy új költségvetést raktak össze, hanem egy teljesen másik társadalmi alku körvonalazódik. Kevesebb jutna bizonyos vagyonos és állami pénzekből élő köröknek, miközben több pénz jutna az alacsony keresetűeknek, a családokhoz, a nyugdíjasokhoz és a közszolgáltatásokra. A macska tehát megúszta, de vannak, akik nem.