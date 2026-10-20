Kedd reggel leállt a Revolut

Kedd reggel fennakadások jelentkeztek a Revolut működésében – írja a Portfolio. A lap azt írja, több felhasználó nem tudott utalni és pénzt váltani, emellett a kártyás fizetések, valamint a készpénzfelvételek is sorra meghiúsultak.

Úgy tudni, hogy a leállás az Android és iOS operációs rendszereket egyaránt érinti, ami központi problémára utal. A Portfolio szerint a Revolut alkalmazásának megnyitásakor egyes felhasználókat azonnal egy felugró hibaüzenet fogadta, és a platform főbb funkciói is használhatatlanok: a devizaváltó felületen a rendszer nem számítja át a megadott összeget, a tranzakciókat jóváhagyó gombok pedig inaktívak. A kimenő átutalásoknál az applikáció nem tudja betölteni a fogadó fél adatait, miközben a más bankokból a Revolutra indított utalások sem érkeznek meg.

A revolutos kártyás fizetéseket a bolti terminálok is elutasítják, és az ATM-es készpénzfelvétel sem működik.

A Revolut honlapján azt írják, „a szolgáltatást érintő üzemzavar tapasztalható”, és már vizsgálják a problémát, dolgoznak a hiba kijavításán, egyben elnézést kértek a kellemetlenségért.