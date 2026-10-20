Magyar Péter Budapesten fogadta az izraeli elnököt

Izrael elnökét, Jichák Hercogot fogadtam ma Budapesten – írta Facebook-posztjában Magyar Péter. A miniszterelnök röviden így foglalta össze a tárgyalásokat:

„Egyetértettünk abban, hogy mindannyiunk érdeke az Izrael és Magyarország között meglévő szoros történelmi, kulturális, gazdasági és védelmi együttműködés további erősítése.”

Fotó: Magyar Péter Facebook

Magyar Péter hozzátette, hogy elfogadta Hercog meghívását egy izraeli látogatásra. Az izraeli államfő ezt megelőzőleg Baka András köztársasági elnökkel is találkozott, akivel a közösen tett sajtónyilatkozatban kiemelte: Magyarország mindig is fontos szövetségese és barátja volt Izraelnek. Hercog úgy fogalmazott, hogy a magyar és izraeli nép is tudja, hogy a szabadság nincs ingyen, de érdemes küzdeni érte, még ha magas is az ára.

Pár nappal az áprilisi választások után Magyar Péter még arról beszélt, hogy Izrael miniszterelnökét, Benjámin Netanjahut hívta meg Budapestre, de Netanjahuval szemben a Nemzetközi Büntetőbíróság körözést adott ki, ezért őt őrizetbe kellene venni, ha Magyarországon tartózkodik.