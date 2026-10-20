Meghalt egy magyar tűzoltó egy németországi versenyen

Meghalt egy 51 éves magyar tűzoltó október 17-én a németországi Oberstdorfban rendezett lépcsőfutóversenyen. A Magyar Tűzoltó Szövetség közleménye szerint a megmérettetésen 300, kétfős tűzoltócsapat tagjainak kellett teljes védőfelszerelésben feljutniuk a síugrósánc lépcsősorán.

A német BR24 úgy tudja, a magyar férfi a verseny közben esett össze, újraélesztését a helyszínen azonnal megkezdték, de nem sikerült megmenteni az életét.

A történtek miatt a versenyt félbeszakították, és a többi tervezett programot is törölték.