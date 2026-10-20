Ötszáz katonát vezényel Milánóba az olasz kormány a napok óta tartó tüntetések és fosztogatások után

Az olasz kormány 500 katonát küld Milánóba, miután határozott választ ígért azt követően, hogy a megélhetési költségek növekedése elleni tüntetések összecsapásokba torkolltak a rendőrséggel, valamint rongálásokhoz és fosztogatásokhoz vezettek, miközben szombatra újabb megmozdulásokat terveznek.

A Giorgia Meloni által vezetett kormány szigorú, új biztonsági intézkedések gyors jóváhagyását is tervezi. Az olasz sajtó keddi beszámolói szerint ezek között szerepel a kiskorúak megelőző őrizetbe vételének kiterjesztése, a fiatalokból álló bandák elleni fellépés, valamint a közrendre veszélyesnek ítélt személyek gyülekezésének megtiltása.

Fotó: ALESSANDRO BREMEC/NurPhoto via AFP

Milánóban a rendőrség 271 fiatalt állított elő, miután csuklyás fiatalok szemeteseket gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki és ablakokat törtek be a hétvégi zavargások során. A rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be az erőszakos csoportok feloszlatására. A rendőrség hétfői tájékoztatása szerint az előállítottak közül 32 embert tartóztattak le, és további 28 ember ellen tettek feljelentést az igazságügyi hatóságoknál. Az Ansa hírügynökség jelentése szerint a mérlegelt biztonsági intézkedések egyike kifejezetten a másodgenerációs bevándorló fiatalokat – az úgynevezett „maranzákat” – célozza. Ez a szleng kifejezés a többnyire marginalizálódott területekről származó fiatalokból álló bandákra utal.

Milánó divatnegyedében számos luxusüzlet zárva maradt az újabb zavargásoktól való félelem miatt. Az olyan márkák, mint a Chanel, a Tiffany és a Dior elővigyázatosságból kiürítették a kirakataikat. A televíziós felvételek tanúsága szerint a kifosztott üzletek között volt a Decathlon és az Arc’teryx sportruházati kereskedés, valamint a Vodafone mobiloperátor is.

„A kormány határozottan fog reagálni az állam elleni ezen támadásokra, beleértve a kiskorúak által elkövetett erőszak visszaszorítását célzó intézkedéseket is” – nyilatkozta Antonio Tajani külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes, miután Meloni hétfőn ülést tartott a legfelsőbb biztonsági tisztviselőkkel.

A sajtóértesülések szerint Meloni koalíciója – amely jövőre parlamenti választások előtt áll – az útlezárásokért járó büntetések szigorítását is tervezi, miután Dél-Olaszországban napokig tüntettek a kamionosok az üzemanyagárak miatt.

Ezzel párhuzamosan Milánó újabb tüntetésekre készül szombaton, miután a közösségi médiában megjelent egy új, „Október 17.” elnevezésű mozgalom. A csoport közölte: addig fognak tüntetni Milánóban és más nagy olasz városokban minden szombat délután, „amíg ez a tolvaj kormány el nem bukik”. „Ti vagytok az erőszakosak” – írta a csoport. „Ti, akik megtagadtátok tőlünk a jövőt. Most mi magunk követeljük vissza ezt a jövőt.”

A hétvégén más észak-olaszországi városokban is feszültségek kísérték a megélhetési költségek miatti tüntetéseket, többek között Bolognában, Bresciában, Bergamóban és Torinóban, ahol a rendőrség közlése szerint 28 tüntetőt tartóztattak le. A zavargások a szomszédos Franciaországban tapasztalt megmozdulásokat idézték, ahol az emelkedő megélhetési költségek és a romló közszolgáltatások miatt felháborodott emberek százezrei vonultak utcára szombaton az ország elmúlt éveinek legerőszakosabb tüntetésein. (via The Guardian)