A rendőrségi béremelés messze van a vágyott 50 százaléktól

A hétfői miniszterelnöki beszéd óta tudjuk, hogy a rendvédelmi dolgozók 15 százalékos fizetésemelésre számíthatnak. A Független Rendőr Szakszervezet szerint ez kevés lesz, az állomány egy belső felmérés szerint a lemorzsolódás megállítására 50 százalékot szeretne.

Pósfai Gábor belügyminiszter a Telex kérdésére megvédte a döntést. A béremelés differenciált lesz, a vezetők fizetését kevésbé fogják emelni. Megemelik 10 százalékkal a 2008 óta változatlan illetményalapot, a rendőrök bérszámításának alapját. Emelik a hivatalos pótlékot is.

A legnagyobb létszámhiánnyal küzdő helyeken, vagyis Budapesten és Pest megyében preferált szervezeti pótlékot vezetnek be.

Pósfai a kritikákat elfogadja, de szerinte ilyen rövid idő alatt nem lehet rendezni hosszú évek mulasztásait.